Eletta la sindaca dei ragazzi E’ Sara Lazri
È stato insediato il consiglio comunale dei ragazzi di Capannori, formato da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi locali. Sara Lazri è stata eletta sindaca dei ragazzi, mentre gli assessori saranno scelti nella prossima seduta. L’iniziativa coinvolge i giovani nella vita amministrativa del territorio.
Mancano solo gli assessori, che saranno eletti nella prossima seduta. Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi, formato dagli studenti delle scuole primarie (quarte e quinte) e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio: Capannori, Lammari-Marlia, Camigliano e San Leonardo in Treponzio eletti nelle scorse settimane all’interno delle scuole. L’obiettivo del nuovo organismo realizzato nell’ambito del Patto per la scuola è quello di far conoscere da vicino alle nuove generazioni le istituzioni e il loro funzionamento. Nella prima seduta il consiglio comunale dei ragazzi, ha eletto a scrutinio segreto sindaca Sara Lazri che ha indossato la fascia di primo cittadino e presidente del consiglio comunale Angela Hu. Lanazione.it
Leggi anche: Rinnovato il Consiglio comunale di ragazzi e ragazze a Calci: Gaia Cicalò eletta sindaca
Leggi anche: Coltivare carne in casa sarà un gioco da ragazzi. Dal Giappone il progetto “fai da te”
Eletta la sindaca dei ragazzi. E’ Sara Lazri - Mancano solo gli assessori, che saranno eletti nella prossima seduta. lanazione.it
Sarà Gabriela Ribas, la neo eletta Sindaca, a guidare il Consigli. Clicca sottoper leggere l'articolo con l'elenco degli eletti. - facebook.com facebook
#USA - A Miami è stata eletta una sindaca Dem per la prima volta dal 1997. Eileen #Higgins, che ha 61 anni, è la prima donna a essere eletta sindaca della città. (ilPost) @ultimora_pol x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.