Eletta la sindaca dei ragazzi E’ Sara Lazri

È stato insediato il consiglio comunale dei ragazzi di Capannori, formato da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi locali. Sara Lazri è stata eletta sindaca dei ragazzi, mentre gli assessori saranno scelti nella prossima seduta. L’iniziativa coinvolge i giovani nella vita amministrativa del territorio.

Mancano solo gli assessori, che saranno eletti nella prossima seduta. Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi, formato dagli studenti delle scuole primarie (quarte e quinte) e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio: Capannori, Lammari-Marlia, Camigliano e San Leonardo in Treponzio eletti nelle scorse settimane all’interno delle scuole. L’obiettivo del nuovo organismo realizzato nell’ambito del Patto per la scuola è quello di far conoscere da vicino alle nuove generazioni le istituzioni e il loro funzionamento. Nella prima seduta il consiglio comunale dei ragazzi, ha eletto a scrutinio segreto sindaca Sara Lazri che ha indossato la fascia di primo cittadino e presidente del consiglio comunale Angela Hu. Lanazione.it

