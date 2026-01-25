Eletta la sindaca dei ragazzi

Gli alunni delle scuole elementari di Citerna hanno eletto il loro sindaco, coinvolgendo i giovani in un’esperienza di democrazia diretta. L’iniziativa, svolta nella primaria di Fighille, ha trasformato la scuola in un vero e proprio laboratorio civico, promuovendo il senso di partecipazione e responsabilità tra i bambini. Un momento importante di formazione e consapevolezza istituzionale, che rafforza il legame tra scuola e comunità.

CITERNA Gli alunni delle elementari eleggono il loro sindaco. La democrazia tra i banchi di scuola con un'iniziativa che ha trasformato la primaria di Fighille in un laboratorio civico. Gli alunni dell'istituto, infatti, sono stati i protagonisti delle elezioni del "sindaco dei ragazzi" per l'anno 2026, un evento che ha saputo coniugare il gioco educativo coi valori profondi della cittadinanza attiva. In un clima di grande fermento e partecipazione, i bambini hanno vissuto in prima persona tutte le fasi che caratterizzano una competizione elettorale, comprendendo l'importanza del confronto e della responsabilità individuale.

