Scavi in via Vitruvio e piazza Costa è rebus

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scavi in via Vitruvio e piazza Costa rappresentano ancora un mistero da risolvere. Entro gennaio, si attende una possibile soluzione, con la trattativa tra il Ministero della Cultura e l’imprenditore proprietario dell’area che potrebbe sbloccare la situazione. La gestione di queste aree continua a essere oggetto di attenzione, nel rispetto delle normative e della tutela dei beni culturali.

Entro gennaio si potrebbe sbloccare la trattativa tra il Ministero della Cultura e l’imprenditore proprietario dell’area di via Vitruvio. Area dove nel 2023, mentre erano in corso i lavori per la costruzione di alcuni appartamenti, sono emersi i resti attribuibili alla Basilica di Vitruvio e che, pertanto, lo Stato ha deciso di acquistare. La proposta di accordo economico tra Ministero e privato sembra sia sui tavoli romani per la valutazione conclusiva. Da quando è stata fatta la scoperta e il cantiere edile bloccato – sono passati quasi tre anni – i costi sostenuti dall’impresa sarebbero lievitati fino a superare il milione di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scavi in via vitruvio e piazza costa 232 rebus

© Ilrestodelcarlino.it - Scavi in via Vitruvio e piazza Costa, è rebus

Leggi anche: Solo Costa risponde a Trump. Asset russi, il rebus si intrica

Leggi anche: Megaliti in piazza Maggiore, il rebus degli eventi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scavi in via Vitruvio e piazza Costa, è rebus.

Scavi in piazza Costa, spuntano mura. La Basilica di Vitruvio mai così vicina - E’ bastato scavare pochi centimetri per far emergere i resti di antiche mura, alla Soprintendenza il compito di definire origine e datazione storica. ilrestodelcarlino.it

Scavi in piazza Costa, Mei: «Indagini fondamentali anche per trovare la basilica di Vitruvio» - FANO Punti di vista diversi anche tra i sottoscrittori dell’appello per evitare che con una gettata di cemento si cancellino troppo precipitosamente e senza avere eseguito i necessari approfondimenti ... corriereadriatico.it

Scavi di via Vitruvio, tutto fermo: «Spero che le indagini ripartano». L’imprenditore titolare dello stabile si trova con il cantiere bloccato - FANO Sembrava che l’entusiasmo scaturito a livello nazionale dagli eccezionali ritrovamenti archeologici effettuati in via Vitruvio dove si è ventilata l’ipotesi di aver scoperto la celebre basilica ... corriereadriatico.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.