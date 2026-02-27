Visioni di Moda | oltre 250 opere raccontano il talento di Giancarlo Utili tra gli anni ' 70 e ' 90

Il Comune di Russi apre sabato 21 marzo alle 16 la mostra “Visioni di Moda” a Palazzo San Giacomo, con oltre 250 opere che illustrano il lavoro di Giancarlo Utili tra gli anni Settanta e Novanta. La rassegna presenta pezzi provenienti da collezioni private e pubbliche, offrendo un quadro dettagliato della sua carriera nel mondo della moda e del design.

Il Comune di Russi inaugura sabato 21 marzo, alle 16, a Palazzo San Giacomo la mostra “Visioni di Moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili”, dedicata al lavoro nel campo della moda di Giancarlo Utili. Curata da Gianni Zauli e allestita insieme a Claudio Ballestracci, presenta oltre 250 opere che indagano il rapporto tra segno, forma e stile nel periodo che va dalla fine degli anni ’70 all’inizio degli anni ’90. Inseguendo lo stupore e la meraviglia per l’incredibile bellezza degli stessi figurini, il visitatore sarà accompagnato in un percorso espositivo tra installazioni e proiezioni negli splendidi spazi del settecentesco Palazzo di San Giacomo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

