Mattia Moreni gli ultimi anni | trenta grandi opere raccontano umanoidi e regressione della specie

Dal 1 marzo al 3 maggio, il Mar di Ravenna ospita un evento dedicato a Mattia Moreni. La mostra, parte di un progetto curato da Claudio Spadoni, coinvolge cinque musei della Romagna e celebra il lavoro di uno dei pittori italiani più importanti del ‘900. L’esposizione ripercorre gli ultimi anni dell’artista pavese, con oltre trenta opere che raccontano la sua evoluzione tra figure umane, robot e temi sulla regressione della specie.

Dopo le mostre di Bagnacavallo, Forlì, Santa Sofia e Bologna - che hanno indagato temi particolari quali la formazione e il periodo informale, alcune serie storiche, dalle Angurie agli Autoritratti, fino alla ricostruzione dell'antologica bolognese curata nel 1965 da Arcangeli, a Ravenna si inaugura una esposizione dedicata alla produzione degli ultimi 20 anni di vita del maestro. Le serie della Regressione della Specie e degli Umanoidi sono infatti il prodotto delle sue ultime fasi di ricerca artistica. La mostra al Mar, curata da Serena Simoni, raccoglie una trentina di grandi opere suddivise in due sezioni per illustrare la produzione dall’inizio degli anni Ottanta e il 1999, anno della scomparsa di Moreni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Mar di Ravenna ospita fino al 3 maggio una mostra dedicata a Mattia Moreni, uno dei pittori più rappresentativi del ‘900.

Dal 30 gennaio al 31 maggio 2026, il MAMbo di Bologna ospita l'antologica di Mattia Moreni, a cura di Claudio Spadoni e Pasquale Fameli.

