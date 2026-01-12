Mostre archivi e visioni contemporanee raccontano la moda come linguaggio culturale accessibile a tuttiDal Met Museum a Vienna fino a Trieste Bastano un biglietto e il tempo giusto per osservare

Le mostre, gli archivi e le esposizioni contemporanee offrono un’opportunità di approfondimento sulla moda come linguaggio culturale accessibile a tutti. Da musei come il Met di New York a Vienna, fino a Trieste, basta un biglietto e il tempo necessario per scoprire storie e interpretazioni diverse. Il 2026 invita a guardare oltre l’apparenza, esplorando come la moda rifletta e influenzi le culture di epoche e contesti differenti.

I l 2026 invita a guardare oltre l'abito e oltre la passerella, per scoprire storie di epoche diverse e interpretazioni contemporanee della cultura contemporanea. Come? La buona notizia è che non bisogna avere un Vip Pass per i front row. Ma basta prenotare un biglietto per tempo, e aggiudicarsi l'accesso alle mostre imperdibili dell'anno. Addio a Melanie Ward, l'icona irriverente della moda che ha scoperto Kate Moss X Perché, come insegna chi frequenta musei ed esposizioni, osservare lentamente e attentamente permette di scoprire sempre qualcosa di nuovo. E la ricca proposta in giro per il mondo, lascia solo l'imbarazzo della scelta.

