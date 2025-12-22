Violenta lite in pieno centro questa mattina a Latina. E' accaduto in via IV novembre, dove due uomini si sono improvvisamente affrontati davanti a decine di passanti. La lite, scaturita per motivi ancora da accertare tra un italiano e un magrebino, è subito degenerata. Sono volati pugni e colpi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Lite violenta in pieno centro, botte e sangue: spunta un coltello. Due feriti

