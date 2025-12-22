Lite violenta in pieno centro botte e sangue | spunta un coltello Due feriti
Violenta lite in pieno centro questa mattina a Latina. E' accaduto in via IV novembre, dove due uomini si sono improvvisamente affrontati davanti a decine di passanti. La lite, scaturita per motivi ancora da accertare tra un italiano e un magrebino, è subito degenerata. Sono volati pugni e colpi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Assisi, lite furibonda in un centro d’accoglienza: bastonate, morsi e spunta un coltello
Leggi anche: Lite con bastone e coltello. Violenza nel centro di accoglienza. Due giovani denunciati
Terni, violenta lite in pieno centro tra due immigrati. L'aggressore riesce a fuggire. In corso le indagini della polizia; Violenta rissa a Rossano in pieno centro: panico tra i passanti e un ferito grave; Via San Giovanni, apre la porta di casa e viene accoltellato; Lite per il cane, Luigi Bacialli aggredito a Treviso vicino a casa: finisce in ospedale il direttore dei Tg Medianordest.
Accoltellamento in pieno centro a Latina: ferito un 33enne, fermato un giovane straniero - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, 22 dicembre, nel pieno centro di Latina, dove una lite tra due uomini ... latinapress.it
Ravenna, lite in centro con lancio di pietre e una catena - Durante la notte gli operatori della Questura di Ravenna sono intervenuti per sedare una violenta lite nel centro cittadino, nei pressi di ... corriereromagna.it
Tragedia nell’Ennese, 57enne ucciso in pieno centro durante una lite: morto a Catania dopo un’agonia lunga 12 giorni - Ambulanza di notte (Imagoeconomica)Ambulanza di notte (Imagoeconomica) È deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale ... msn.com
Lite violenta tra coniugi, lei denuncia aggressioni e minaccia il suicidio. Poi tutti a casa. Ieri sera, intorno alle 23, in pieno centro a Milano, una lite tra due coniugi è degenerata davanti a decine di persone. La donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata a - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.