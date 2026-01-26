A Taranto, un cittadino gambiano di 26 anni è stato denunciato dopo una lite in pieno centro, durante la quale avrebbe tentato di aggredire gli agenti intervenuti. La polizia ha riferito di aver contestato al giovane i reati di resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, intervenendo per calmare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino originario del Gambia di 26 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto nel centro cittadino, in Via Principe Amedeo, dove era stata segnalata una violenta lite tra due extracomunitari, uno dei quali armato di bottiglia di birra rotta nel fondo. I poliziotti sono riusciti a frapporsi per evitare ulteriori conseguenze. L’uomo armato di bottiglia – poi identificato in un 26enne originario del Gambia – sin dai primi momenti ha mostrato ostilità nei confronti degli uomini in divisa, rifiutandosi di farsi identificare, di consegnare la bottiglia, inveendo nei loro confronti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: dopo la lite la tentata aggressione dei poliziotti, denunciato In pieno centro

