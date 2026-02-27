A Milano, il mercato del lavoro presenta numerose irregolarità, con contratti spesso precari e imprese alle prese con crescenti difficoltà economiche. Queste condizioni portano a frequenti violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori, come evidenziato dall’ultimo report degli uffici vertenze della Cgil. La situazione riflette una realtà complessa che coinvolge diversi aspetti del mondo del lavoro locale.

Un mercato del lavoro milanese "segnato da diffuse irregolarità, precarietà contrattuale e crescenti difficoltà economiche delle imprese, che si traducono in violazioni sistematiche dei diritti fondamentali ", emerge anche dall’ultimo bilancio degli uffici vertenze della Cgil di Milano. Mancati pagamenti, licenziamenti anche "orali", durante il periodo "di malattia o maternità", infortuni che le imprese cercano di nascondere. Nel 2025 sono state avviate oltre 5600 pratiche: grazie all’attività di vertenza e assistenza, sono stati recuperati complessivamente 10 milioni di euro di crediti a favore di lavoratori milanesi. Analizzando i dati, le attività di recupero crediti rappresentano una delle aree più critiche, con 1771 pratiche aperte, pari a circa un terzo del totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

