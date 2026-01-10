Scandalo Grok l’Ia di Elon Musk spoglia le donne senza consenso | Gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte

Il Garante per la Privacy in Italia ha espresso preoccupazione riguardo all’uso di Grok, l’intelligenza artificiale di Elon Musk, evidenziando rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte. L’autorità ha richiamato l’attenzione su possibili violazioni, analogamente a quanto segnalato per altri servizi come ChatGPT e Clothoff, sottolineando l’importanza di un uso responsabile e rispettoso della privacy.

"A rischio diritti e libertà fondamentali". Ne è convinto il Garante per la Privacy che in Italia ha richiamato l'attenzione sull'uso di Grok e di altri servizi analoghi come ChatGpt e Clothoff. Il tutto mentre nel Regno Unito Grok, lo strumento di Intelligenza artificiale del social media X di Elon Musk, ha già disattivato la funzione di creazione di immagini per la stragrande maggioranza degli utenti dopo le proteste per il suo utilizzo per creare immagini sessualmente esplicite e violente. Il servizio, infatti, consente di generare e condividere contenuti a partire da immagini o voci reali, arrivando anche a "spogliare" persone senza il loro consenso.

Musk annuncia Baby Grok per bambini dopo gli scandali - Elon Musk annuncia Baby Grok, una versione per i bambini del suo chatbot AI dopo mesi di scandali per antisemitismo e contenuti inappropriati. punto-informatico.it

Elon Musk continua a bisticciare col suo chatbot - Da alcuni mesi su X, l’ex Twitter, Elon Musk scambia messaggi molto litigiosi con Grok, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da una delle sue aziende, xAI. ilpost.it

Scandalo su X di Elon Musk. In Germania il caso Grok è diventato politico: un ministro ha chiesto all’Unione Europea di intervenire contro la diffusione di immagini intime generate dall’intelligenza artificiale e condivise senza consenso, con segnalazioni che in - facebook.com facebook

