Ex presidente attacca premi Grammy minaccia azioni legali per presunte violazioni di diritti d’autore

Donald Trump si scaglia contro i Grammy, minacciando di portare in tribunale Trevor Noah e l’organizzazione dell’evento. L’ex presidente sostiene che ci siano state violazioni di diritti d’autore e non esclude azioni legali. La polemica si fa sempre più forte e potrebbe avere conseguenze legali in arrivo.

Donald Trump ha lanciato un duro attacco contro i Grammy Awards, minacciando azioni legali contro il conduttore Trevor Noah e l'organizzazione dell'evento per presunte violazioni dei diritti d'autore. L'episodio è avvenuto poche ore dopo la cerimonia tenutasi alla Crypto Arena di Los Angeles, dove artisti come Billie Eilish, Bad Bunny e Kehlani hanno usato il palco per criticare le politiche migratorie statunitensi, in particolare le azioni dell'ICE. Tra i momenti più intensi della serata, il discorso di Billie Eilish ha colpito per la sua forza emotiva e politica, con frasi come "Nessuno è illegale su una terra rubata", riferendosi al colonialismo storico.

