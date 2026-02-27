Vincerà lui! Sanremo Celentano a sorpresa rivela tutto | Impossibile non vada così

Durante il Festival di Sanremo 2026, si susseguono le dichiarazioni e le aspettative dei partecipanti, creando un clima di attesa tra il pubblico. Le voci più forti puntano verso un certo artista, alimentando i discorsi tra gli appassionati. La competizione si fa sempre più accesa, lasciando intendere che i pronostici si faranno più concreti nelle prossime giornate.

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo e, come ogni anno, si moltiplicano i pronostici sulla possibile vittoria finale. Tra le voci che hanno scelto di esporsi c’è quella di Adriano Celentano, artista che con la kermesse ligure ha un legame storico e profondo. Il cantante ha deciso di dire la sua pubblicamente, indicando senza esitazioni il nome di chi, secondo lui, alzerà il trofeo sul palco dell’Ariston. Il suo intervento non è passato inosservato. Quando a parlare è un protagonista che ha segnato la storia della musica italiana, ogni parola assume un peso specifico diverso. E questa volta il “Molleggiato” non ha usato mezze misure, dichiarando di essere convinto che l’esito finale sia già scritto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Adriano Celentano torna sui social: andrà a Sanremo - Vita in diretta 16/02/2026

