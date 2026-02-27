Chi vincerà Sanremo 2026 secondo Adriano Celentano | È impossibile che non vada così

Un noto artista ha espresso il suo punto di vista sul possibile vincitore del prossimo Festival di Sanremo. Dopo aver ascoltato alcune delle proposte in gara, ha condiviso la sua preferenza, sottolineando quanto sia difficile prevedere l’esito finale del concorso. La sua opinione si basa su sensazioni e ascolti recenti, lasciando intendere che potrebbe essere una delle scelte più probabili.

Adriano Celentano ha fatto il suo pronostico sul vincitore del Festival di Sanremo 2026. L'artista si è innamorato di una canzone in particolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026, chi vincerà secondo l'Intelligenza ArtificialeDa ChatGPT a Gemini fino a Perplexity: i chatbot pronosticano il vincitore di Sanremo 2026. Sanremo 2026, Celentano elogia Ermal Meta: «Quasi impossibile che tu non vinca»Parole che pesano, soprattutto se a pronunciarle è una delle icone della musica italiana. Fiorello vuole Celentano al festival #tv #vip #fiorello #celentano #show #sanremo #rai #musica #rai1 Temi più discussi: Ecco chi vince Sanremo 2026 per Gemini, ChatGPT e Grok; Le quote di Sanremo 2026: chi vincerà il Festival?; Chi vincerà Sanremo 2026? Il verdetto dell'intelligenza artificiale; Sanremo 2026, i bookmaker spingono Serena Brancale: più discordanti i pareri delle intelligenze artificiali - I pronostici. Chi vince Sanremo 2026? Favoriti, outsider e pronostici della vigiliaChi vincerà Sanremo 2026? Da Serena Brancale a Ditonellapiaga, da Sayf a Fedez e Masini: favoriti, outsider e quote dei bookmaker per la 76ª edizione. lifestyleblog.it Chi vincerà Sanremo 2026 secondo Adriano Celentano: È impossibile che non vada cosìIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina a passo spedito alla finale. Tra gli spettatori che stanno seguendo la kermesse canora, ce n'è uno che è legato a doppio filo all'evento. Stiamo parlando di ... fanpage.it Quando il “Molleggiato” chiama, il talento risponde con una dedica da brividi! Un endorsement che vale quanto un trofeo: Adriano Celentano ha rotto il silenzio per incoronare Ermal Meta a Sanremo 2026! Il leggendario Adriano ha definito “bellissima” la s facebook Adriano Celentano sul suo profilo Instagram non ha dubbi a proposito del vincitore di #sanremo2026 Siete d’accordo con lui #news #ermalmeta x.com