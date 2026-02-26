Sanremo 2026 Celentano elogia Ermal Meta | Quasi impossibile che tu non vinca

Durante una recente manifestazione, un noto artista ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di un collega in gara, affermando che è difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria per lui. Le sue parole sono state pronunciate davanti a un pubblico presente, suscitando attenzione tra gli spettatori e i partecipanti. La dichiarazione rafforza l’interesse attorno alla competizione musicale in corso.

Parole che pesano, soprattutto se a pronunciarle è una delle icone della musica italiana. Adriano Celentano ha voluto esprimere pubblicamente il suo sostegno a Ermal Meta, in gara a Sanremo 2026 con il brano “Stella stellina”. “Stella stellina” è una potente ninna nanna contemporanea, delicata nella forma ma intensa nei contenuti. Il brano affronta il tema della guerra senza mai nominarla esplicitamente, scegliendo la via della poesia e dell’immagine evocativa. Una carezza musicale che nasconde un pugno allo stomaco, capace di raccontare il dolore, la paura e l’innocenza spezzata attraverso parole semplici ma profonde. Sanremo, Ermal Meta:... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

