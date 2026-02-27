Sanremo 2026 salta l'ospitata di Vincenzo Schettini al Festival | avrebbe dovuto partecipare stasera

Vincenzo Schettini avrebbe dovuto esibirsi questa sera al Festival di Sanremo 2026, ma nelle ultime ore ha annunciato il suo passo indietro. La sua partecipazione, prevista per la serata di venerdì, è stata annullata senza ulteriori spiegazioni. La sua assenza si aggiunge alle variazioni di programma che hanno caratterizzato questa edizione della manifestazione.

Il professore avrebbe dovuto partecipare nella serata di venerdì, ma nelle ultime ore è arrivato il passo indietro del diretto interessato. Il dietrofront si lega inevitabilmente al caos scoppiato in seguito alla sua partecipazione al podcast di Gianluca Gazzoli.

Il prof-influencer pugliese della fisica, Vincenzo Schettini, è al centro di una polemica social dopo l'accusa di un ex studente che ha parlato di presunte pressioni per ottenere voti più alti in cambio di visualizzazioni e like sui suoi contenuti online.

