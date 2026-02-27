Vincenzo Schettini il caso dell’archivio YouTube che mette in discussione la sua difesa | il nodo dei voti nelle live

Vincenzo Schettini, noto per il progetto “La Fisica che ci piace”, si trova al centro di una polemica legata a un archivio su YouTube che mette in discussione la sua difesa. La questione riguarda i voti ottenuti durante le dirette streaming, con alcuni contenuti che sono stati oggetto di attenzione e discussione online. La vicenda ha suscitato reazioni e interrogativi tra gli utenti della piattaforma.

Mentre divampa la polemica su Vincenzo Schettini, volto dietro il progetto “La Fisica che ci piace“, la difesa del professore deve fare i conti con la memoria della rete. Non ci sono solo le testimonianze degli ex studenti a pesare, ma le sue stesse dichiarazioni passate sui voti, rimaste accessibili in un angolo del suo canale YouTube che non è stato coinvolto nella recente rimozione dei contenuti. In questi giorni, sul canale YouTube di Schettini è stata rilevata un’attività significativa, dove oltre 100 video risultano rimossi. Un intervento massiccio che coincide con l’esplosione delle polemiche nate dopo la sua partecipazione al podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Open.online

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomiVincenzo Schettini, il volto dietro il progetto social La fisica che ci piace, finisce al centro di un polverone che va oltre le sue recenti e...

Sanremo 2026, cancellata l'ospitata di Vincenzo Schettini: scoppia il caso per la serata cover, 'colpa' di Gianluca GazzoliDal palco dell’Ariston alla rinuncia dell’ultimo minuto, tra polemiche sull’istruzione online, accuse degli ex studenti e una scelta che apre interrogativi. libero.it

Il caso Vincenzo Schettini non deve stupire: avevamo già tutto sotto i nostri occhiIl caso di Vincenzo Schettini non è solo cronaca social, ma lo specchio di una didattica che scivola verso la performance ... fanpage.it

Vincenzo Schettini, non salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui "like" per i voti in più - facebook.com facebook

Stasera il professore Vincenzo Schettini sarà ospite di #Sanremo2026 per parlare di disagio e dipendenze giovanili x.com