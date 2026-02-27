Vincenzo Schettini a Sanremo | cos’è la collaborazione con la Presidenza del Consiglio

Vincenzo Schettini, professore di fisica e divulgatore scientifico di 48 anni, sarà presente a Sanremo. Recentemente ha annunciato una collaborazione con la Presidenza del Consiglio. Schettini ha un seguito consistente sui social, dove ha costruito un vero e proprio impero mediatico. La sua partecipazione al festival ha suscitato interesse tra il pubblico e i media.

Vincenzo Schettini nella bufera: cos’è successo al professore più famoso del web e perché è nei guaiVincenzo Schettini, il professore di fisica diventato un fenomeno social con il progetto La Fisica che ci Piace, si è trovato al centro di una...

Vincenzo Schettini, salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui "like" per i voti in piùIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026, con ripercussioni anche sulla scaletta.

Sanremo 2026, Vincenzo Schettini non va all'Ariston: ma la Rai smentisce. Cosa farà nella quarta serataDal palco dell’Ariston alla rinuncia dell’ultimo minuto, tra polemiche sull’istruzione online, accuse degli ex studenti e una scelta che apre interrogativi. libero.it

"Sono qui a dire che Vincenzo Schettini sarà ospite al Festival e parlerà di disagio e dipendenze giovanili". Lo annuncia il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo in conferenza stampa, smentendo i rumors su un presunto forfait del professore - facebook.com facebook

