Bullismo & Cyberbullismo la Bibliodiffusa fa tappa in Comune con il libro di Anna Di Mauro

La città di Caserta porta avanti il progetto Bibliodiffusa con un evento dedicato al libro di Anna Di Mauro sul bullismo e cyberbullismo. La Biblioteca Comunale ospita l’autrice, che discuterà di questi temi caldi, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La iniziativa mira a sensibilizzare e a promuovere un dialogo aperto tra studenti, genitori e insegnanti. La partecipazione è aperta a tutti e si inserisce in un percorso più ampio di coinvolgimento della comunità nel valorizzare la cultura e la conoscenza.

