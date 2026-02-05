Bullismo & Cyberbullismo la Bibliodiffusa fa tappa in Comune con il libro di Anna Di Mauro

Da casertanews.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Caserta porta avanti il progetto Bibliodiffusa con un evento dedicato al libro di Anna Di Mauro sul bullismo e cyberbullismo. La Biblioteca Comunale ospita l’autrice, che discuterà di questi temi caldi, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La iniziativa mira a sensibilizzare e a promuovere un dialogo aperto tra studenti, genitori e insegnanti. La partecipazione è aperta a tutti e si inserisce in un percorso più ampio di coinvolgimento della comunità nel valorizzare la cultura e la conoscenza.

La città di Caserta prosegue con decisione il percorso di Bibliodiffusa CE, il progetto che trasforma gli spazi urbani in luoghi vivi di conoscenza, partecipazione e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra cultura e comunità.In questo solco si inserisce l’iniziativa che si è svolta giovedì.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

