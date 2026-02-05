Bullismo & Cyberbullismo la Bibliodiffusa fa tappa in Comune con il libro di Anna Di Mauro
La città di Caserta porta avanti il progetto Bibliodiffusa con un evento dedicato al libro di Anna Di Mauro sul bullismo e cyberbullismo. La Biblioteca Comunale ospita l’autrice, che discuterà di questi temi caldi, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La iniziativa mira a sensibilizzare e a promuovere un dialogo aperto tra studenti, genitori e insegnanti. La partecipazione è aperta a tutti e si inserisce in un percorso più ampio di coinvolgimento della comunità nel valorizzare la cultura e la conoscenza.
La città di Caserta prosegue con decisione il percorso di Bibliodiffusa CE, il progetto che trasforma gli spazi urbani in luoghi vivi di conoscenza, partecipazione e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra cultura e comunità.In questo solco si inserisce l’iniziativa che si è svolta giovedì.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Caserta Bibliodiffusa
Bullismo e Cyberbullismo in Veneto, il grande divario in classe: gli studenti denunciano il 30% di episodi di bullismo, ma i docenti ne percepiscono soltanto il 7%
Il report 202425 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete.
Bullismo e cyberbullismo: giudice e avvocati a colloquio con gli studenti dell'Isis "Corrado"
Questa mattina all’Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno si è tenuto un incontro tra giudice, avvocati e studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo.
Ultime notizie su Caserta Bibliodiffusa
IL QUESTORE IN CATTEDRA A CASERTACaserta si prepara alla giornata contro bullismo e cyberbullismo del 7 febbraio e lo fa con un anticipo istituzionale: questa mattina il Questore Andrea ... casertakeste.it
Bullismo e cyberbullismo, Telefono Azzurro: «Aumentano i casi ma spesso restano nel silenzio»I dati nazionali e mondiali parlano di un aumento dei casi di bullismo e cyberbullismo che spesso restano avvolti nel silenzio ... vita.it
Al Convitto una mattinata di confronto su bullismo, cyberbullismo e legalità con il contributo di docenti, psicologi, forze dell'ordine e magistrati Qui l'articolo https://www.irpinianews.it/bullismo-il-magistrato-brunetti-ai-giovani-del-convitto-la-liberta-si-nutre-di-reg facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.