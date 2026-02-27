Vigili del fuoco nel 2025 oltre 10.600 interventi In media 29 ogni giorno
Nel 2025, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 10.600 interventi, con una media di circa 29 ogni giorno. Questa mattina si è tenuta la cerimonia per l’87° anniversario della fondazione del corpo. Solo il 20% degli interventi riguarda incendi, mentre grande spazio viene dedicato alla formazione del personale.
SICUREZZA. Stamani la cerimonia per l’87° di fondazione. Solo il 20% sono incendi. In primo piano la formazione. Il comandante Giordano: «Aumentare la prevenzione». Oltre 10.600 interventi di soccorso nel corso del 2025 – precisamente 10.609 –, con una media di 29 ogni giorno. È il bilancio dell’attività del comando provinciale dei vigili del fuoco, che oggi festeggiano l’87° anniversario di fondazione del Corpo: si tratta del primo anno in cui viene celebrata questa festa distinta dalla storica cerimonia di Santa Barbara, Patrona dei vigili del fuoco, celebrata il 4 dicembre scorso (da quest’anno resteranno entrambe le cerimonie). Venerdì, alle 10. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
