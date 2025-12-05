Vigili del fuoco attività senza sosta Dagli incendi alle fughe di gas Oltre quaranta interventi al giorno

Circa 45 interventi al giorno nella provincia di Perugia, per un totale di 16.215 risposte a chiamate nel corso degli ultimi mesi (i dati sono riferiti al 3 dicembre). Oltre 4mila gli interventi per aprire porte e finestre, 2.500 interventi circa per la bonifica di insetti, 2mila per alberi pericolanti, 413 gli interventi per incendi boschivi o sterpaglie, 1.387 per incendi generici, 455 per fuga di gas, 719 i soccorsi a persona, 780 gli interventi per incidenti, oltre 700 le chiamate risultate non più necessarie. È la fotografia dell’attività svolta dai vigili del fuoco dell’Umbria, resa nota in occasione della celebrazione religiosa per la protettrice del Corpo, Santa Barbara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigili del fuoco, attività senza sosta. Dagli incendi alle fughe di gas. Oltre quaranta interventi al giorno

