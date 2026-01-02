Nel 2025, i Vigili del Fuoco della Bergamasca hanno svolto complessivamente 7.826 interventi, contribuendo alla sicurezza del territorio. Un bilancio che riflette l’impegno costante delle forze di emergenza nella regione, con un numero di interventi attestato in linea con gli anni precedenti. Questa analisi fornisce una panoramica delle attività svolte nel corso dell’anno, evidenziando il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nel garantire la tutela della comunità.

Bergamo. Tempo di bilanci anche per i vigili del fuoco della Lombardia e di Bergamo. Si chiude l’anno 2025 con un resoconto significativo per i Vigili del Fuoco della Lombardia, che hanno effettuato complessivamente 94.646 interventi di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio regionale. Nel dettaglio, gli interventi suddivisi per comando provinciale sono stati: – Milano: 29.754 – Monza e Brianza: 8.060 – Bergamo: 7.826 – Brescia: 9.955 – Varese: 8.553 – Como: 6.620 – Lecco: 3.716 – Sondrio: 3.283 – Pavia: 6.050 – Lodi: 2.783 – Cremona: 3.561 – Mantova: 4.485 Nella notte di San Silvestro, sono state 330 le richieste di intervento, che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco in operazioni legate soprattutto a principi d’incendio, incidenti stradali e danni causati da fuochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Più di 1270 interventi nel 2025 per i vigili del fuoco di Lanciano [FOTO]

Leggi anche: Incendi, crolli, terremoti: a Napoli 33mila interventi di vigili del fuoco nel 2025. “A Capodanno festeggiate con prudenza”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vigili del Fuoco: 7.826 interventi in Bergamasca nel 2025 - Si chiude l’anno 2025 con un bilancio significativo per i Vigili del Fuoco della Lombardia, che hanno effettuato complessivamente 94. bergamonews.it