Vigili del fuoco la festa nazionale celebrata anche a Lecco | premiati cinque pompieri

Il 27 febbraio, giornata dedicata ai vigili del fuoco, viene celebrata anche a Lecco con una cerimonia ufficiale in cui cinque pompieri sono stati premiati per il loro servizio. La festa nazionale, introdotta recentemente nel calendario civile, si svolge quest’anno con eventi e riconoscimenti pubblici, sottolineando l'importanza del lavoro di chi si occupa di emergenze e soccorso.

Il 27 febbraio entra nel calendario civile della Repubblica come una data nuova, ma già carica di significato. I vigili del fuoco italiani hanno la loro giornata nazionale ufficiale, istituita con decreto il 27 febbraio 2025 e celebrata per la prima volta in contemporanea su tutto il territorio.