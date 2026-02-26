Festa dei vigili del fuoco | ecco a chi andranno le croci d' anzianità gli encomi e le benemerenze

Durante la cerimonia verranno conferite anche due borse di studio universitarie per lavori originali sui temi dell’inclusione connessi alla prevenzione incendi e alla gestione dell'emergenza Borse di studio universitarie, Croci di anzianità personale, encomi e benemerenze per i pompieri che hanno cessato il servizio. Domani, al Palacongressi, verrà festeggiato il Corpo dei vigili del fuoco. Una ricorrenza in onore e orgoglio di appartenenza al Corpo, interpretato con l’impegno continuo a servizio della collettività, negli scenari di soccorso tecnico, nelle attività di prevenzione incendi e sicurezza tecnica, nella formazione antincendio e per la diffusione della cultura della sicurezza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sant’Ilario: ecco a chi andranno le medaglie d'oro e le civiche benemerenzeDopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera sono diventate ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario, assegnate in vista...

Festa di Santa Barbara, le sentite cerimonie celebrate in tutti i comandi regionali dei vigili del fuoco - VIDEOLe iniziative si sono svolte congiuntamente alla Marina Militare, testimonianza di un comune sentimento di devozione verso la protettrice di tutti...

Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoIl Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino celebrerà venerdì 27 febbraio 2026 la Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’anniversario della fondazione de ... irpinianews.it

Lì dove serve, il 27 febbraio si celebra la prima Festa nazionale dei Vigili del FuocoIl 27 febbraio alle 10.30 la caserma apre le celebrazioni dedicate all’istituzione del Corpo, con consegna delle benemerenze e diffusione dei dati annuali ... ciaocomo.it

