Anniversario della fondazione dei Vigili del Fuoco | la cerimonia

Oggi si celebra l’anniversario della nascita del Corpo dei Vigili del Fuoco, un momento che ricorda gli ottantasei anni di presenza e servizio in città. La cerimonia ufficiale riunisce i rappresentanti delle istituzioni e i membri del corpo, sottolineando l’importanza di un servizio dedicato alla tutela e alla sicurezza dei cittadini. L’evento si svolge in modo semplice e rispettoso.

Anniversario della fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ottantasette anni fa nasceva quest'organismo di servizio cittadino e sicurezza pubblica elemento essenziale e trainante della Protezione Civile. La giornata iniziata a piazza IV Novembre con la deposizione della corona d'alloro in memoria dei Vigili del Fuoco alla presenza del Prefetto Raffaela Moscarella e il comandante dei Vigili del Fuoco di Benevento Salvatore Angelo Capolongo. La giornata proseguirà al Comando di Capodimonte.

Giornata della fondazione dei Vigili del fuoco che incontrano i cittadini, in Piazza del Popolo anche 'Pompieropoli'?In Piazza del Popolo sarà allestita 'Pompieropoli', un percorso ludico-educativo dove i più piccoli potranno vivere l'emozione di essere ‘vigili del...

