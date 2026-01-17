Sanità Umbria nasce il centro regionale per l' AI Proietti | Strategico per rendere l’assistenza sanitaria più efficace accessibile economicamente sostenibile

La Regione Umbria ha istituito il Centro regionale per l’Intelligenza artificiale in ambito sanitario, un organismo dedicato a supportare l’innovazione tecnologica nel settore. Proietti sottolinea come questa iniziativa sia fondamentale per migliorare l’efficacia, l’accessibilità e la sostenibilità dell’assistenza sanitaria, contribuendo a un sistema più efficiente e aggiornato. La creazione del centro rappresenta un passo importante verso l’integrazione delle tecnologie avanzate nel servizio pubblico regionale.

“L'IA, oggi, rappresenta uno dei fattori innovativi più potenti per il futuro della conoscenza – sottolinea la presidente –. Grazie alla capacità di analizzare enormi quantità di dati elettronici in tempi ridotti, l’intelligenza artificiale supporterà medici e pazienti nell’identificare diagnosi più puntuali e nuovi percorsi di cura." La Regione Umbria compie un passo in avanti verso l’innovazione tecnologica d’eccellenza. La giunta regionale, infatti, dà il via all’istituzione del Centro regionale per l’Intelligenza artificiale in ambito sanitario, organismo tecnico-scientifico di garanzia volto a governare l’integrazione delle tecnologie più avanzate nel servizio sanitario regionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

