VIDEO | I saluti di Basile | Non sono il favorito saranno i messinesi a decidere

A mezzanotte Federico Basile lascia ufficialmente la carica di sindaco di Messina, con le dimissioni che diventano irrevocabili. Da domani il nuovo primo cittadino, insieme alla giunta, ai presidenti, ai consiglieri di partecipate e agli esperti nominati nel 2022, non ricopriranno più ruoli di governo nel Comune. Basile ha commentato i saluti, sottolineando che non si considerava il favorito e che sarà la città a decidere.