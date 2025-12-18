Forza Italia Tajani | rinnovamento? Saranno iscritti a decidere leader

Il rinnovamento di Forza Italia passa attraverso i congressi e la partecipazione degli iscritti. Tajani sottolinea l’importanza di coinvolgere la base nel processo di scelta dei leader, in un percorso di crescita e rinnovamento dopo il calo di adesioni post-Berlusconi. Con quasi 200mila iscritti, il partito si apre a un dibattito più ampio e democratico, puntando a rafforzare la propria identità e radicamento.

Milano, 18 dic. (askanews) – "Il rinnovamento sono i congressi, in un partito che vuole avere una base sempre più ampia: siamo quasi a 200mila iscritti e dopo la morte di Berlusconi ne erano rimasti 6mila. È giusto che gli iscritti scelgano i propri dirigenti, dopo un dibattito approfondito. Io sono sempre favofrevole alla discussione e chi vuole offrirsi e dare la propria disponibilità al partito è bene che lo faccia". Lo ha detto il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, in una intervista a Dritto e rovescio che andrà in onda stasera su Retequattro. "Io ho dedicato gran parte della mia vita a Forza Italia e continuo a farlo.

"Forza Italia" vaditajs Tajani partrauc klusešanu par lideribu pec Pjera Silvio Berluskoni izteikumiem: "Ko esmu nolemis?" - Forza Italia, Tajani replica a Pier Silvio Berlusconi sulle prospettive di rinnovamento e sul proprio ruolo nella guida del partito. notizie.it

