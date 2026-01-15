Se si votasse domani… | misteriose telefonate nelle case dei messinesi interrogati su Basile De Luca e il futuro del territorio
Un’ondata di telefonate sta coinvolgendo i residenti di Messina, con chiamate che chiedono opinioni su Basile, De Luca e il futuro del territorio. Le conversazioni si svolgono con discrezione, lasciando spazio a riflessioni su temi politici e amministrativi. Questo fenomeno, ancora poco chiaro, rivela un interesse crescente per le questioni locali e il clima politico in vista delle prossime consultazioni.
Chiamate di sondaggisti raccolgono opinioni su servizi comunali, fiducia nei leader locali e scenari elettorali, includendo anche il ponte sullo Stretto e le possibili elezioni anticipate. Si tasta il polso anche su Calabrò, Musolino, Germanà e Scurria Un flusso di telefonate sta attraversando le case dei messinesi, tra squilli insistenti e il classico “Buongiorno, le rubo solo cinque minuti”. A raccogliere risposte non sono volenterosi studenti o impiegati del Comune, ma sondaggisti – o almeno così si presentano – di una società incaricata di valutare l’indice di gradimento dell’attuale amministrazione guidata da Federico Basile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
