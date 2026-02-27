VIDEO Caos a Milano | un tram deraglia e si schianta contro un palazzo

Questo pomeriggio a Milano, un tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto mentre viaggiava da Piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il mezzo ha sbandato uscendo dai binari e si è schiantato contro un edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Questo pomeriggio un tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto, a Milano, mentre procedeva da Piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il mezzo è finito fuori dai binari, ha investito alcune persone e si è schiantato contro un edificio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Caos a Milano: un tram deraglia e si schianta contro un palazzo Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: investite alcune personeUn tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio del 27 febbraio. Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi si schianto contro un palazzoMilano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso. La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Milano, caos in Buenos Aires per i cantieri; Moda e lifestyle, al via Fashion Link Milano, il nuovo format di Fiera Milano; Da outsider a campione Olimpico: il percorso di Mikhail Shaidorov; Caos doppio tocco, il coach del Canada: La Svezia ha ragione, ma... Video scontri manifestazioni per Gaza a Milano/ Bloccati binari a Torino e autostrada a Bologna, caos a RomaUn inizio di settimana caotico per l’Italia, più che per lo sciopero per Gaza, per le manifestazioni che sono state organizzate e in alcuni casi sono diventate terreno di scontri con la polizia. A ... ilsussidiario.net Caos a Milano dopo il voto su Tel Aviv, Palazzo Marino preso d'assalto. VIDEODopo la decisione del Consiglio comunale di respingere la mozione per sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, la protesta davanti alla sede del Comune è degenerata. I manifestanti in presidio hanno ... affaritaliani.it Finestra Garantita. . Abiti a Milano o in provincia di Monza Brianza Basta cantieri in salotto. Scegli un lavoro chirurgico. Cambiare le finestre non deve essere un incubo. La tua casa non è un magazzino e non si merita il caos. Ecco perché noi di Finestr - facebook.com facebook