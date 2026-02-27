Milano tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi si schianto contro un palazzo

Oggi a Milano un tram della linea 9 è deragliato e ha investito alcune persone prima di schiantarsi contro un palazzo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sul posto sono presenti diverse squadre di emergenza per gestire la situazione e prestare assistenza alle persone coinvolte. La zona è stata evacuata e sono in atto le verifiche sulle cause dell’incidente.

Milano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso. Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il tram si trova di traverso in viale Vittorio Veneto, con la testa sul marciapiedi. I soccorsi sul posto del deragliamento in via Vittorio Veneto I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi si schianto contro un palazzo Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi finisce contro un edificioMilano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso. Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: investite alcune personeUn tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio del 27 febbraio. Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: I tram di Milano da trasformare in linee della metro: la mappa dei trasporti del futuro; Nuovo rinvio per la linea C del tram: il Comune al palo sulla mobilità; Oggi diverse linee Atm cambiano orario e servizio per la partita Milan Como; Tram Bergamo-Albino, da lunedì 23 febbraio riprendono le corse regolari: ecco le fermate, stop agli autobus sostitutivi. Tram deraglia tram a Milano e investe alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilmattino.it Tram deraglia a Milano e investe alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. corriereadriatico.it Conoscete la storia del tram di Milano rimasto nella leggenda Ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook Abbiamo amato tutti lo spot delle #Olimpiadi sul tram milanese con Valentino e il Presidente #Mattarella. Quel video mi ha ricordato l’inaugurazione della linea della tramvia Stazione smn - Aeroporto a Firenze alla quale partecipò il nostro Presidente che viag x.com