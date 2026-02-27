Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo | investite alcune persone

Un tram è deragliato nel pomeriggio del 27 febbraio in viale Vittorio Veneto a Milano, terminando la corsa contro un palazzo. Il mezzo ha investito alcune persone, che sono rimaste incastrate sotto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per aiutare i feriti e gestire la situazione. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Un tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio del 27 febbraio. Il mezzo, che ha terminato la corsa contro un palazzo, ha travolto alcune persone, rimaste incastrate sotto il treno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: soccorsi sul postoIl mezzo stava transitando lungo viale Vittorio Veneto quando è finito fuori dai binari ed ha terminato la corsa contro un edificio

Deraglia tram a Milano e finisce contro un edificio: “Persone incastrate sotto il mezzo”Un tram è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento Finalmente un oro maschio. E un argento che commuove; Nuove accuse all’agente di Rogoredo: Chiedeva il pizzo anche ai tossici; Colori dell'Ucraina su Palazzo Marino; Il sole sul casco e Matilde nel cuore. Federico in lacrime e la dedica speciale.

Tram deraglia tram a Milano e investe alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilmattino.it

#Brest: aperta la nuova #ligneB del #tram (5 km) Il 14 febbraio è entrata in servizio la seconda linea della seconda città bretone (5,1 km e 11 fermate). La linea collega il Porto Commerciale al Tecnopolo di Brest Iroise, servendo anche place de la Liberté e il q - facebook.com facebook