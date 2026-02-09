L’Australia ha già bloccato l’accesso ai social ai minori, e ora anche la Spagna si prepara a seguire. Il governo di Pedro Sanchez ha annunciato che vieta l’uso delle piattaforme ai ragazzi sotto i 16 anni. La decisione arriva dopo che altri paesi, come la Francia, hanno già preso misure simili. La misura mira a proteggere i giovani, ma solleva anche dubbi su come applicarla concretamente.

L’Australia ha fatto da apripista, la Francia ha seguito a ruota e adesso anche la Spagna di Pedro Sanchez si appresta a vietare l’accesso ai social ai minori di 16 anni. Dopo anni in cui la questione è rimasta sotto traccia, il momento sembra maturo per una discussione articolata sui rischi per i più piccoli dell’uso incontrollato delle piattaforme social. Rivedere gli algoritmi . “Tra gli addetti ai lavori c’è la consapevolezza che questo percorso deve essere portato avanti: il problema non si risolve solo col divieto, ma questo può essere uno strumento per chiedere alle piattaforma maggiore attenzione nella strutturazione degli algoritmi ”, spiega a LaPresse Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Social, il divieto ai minori “può accendere una luce sugli algoritmi”

Il pediatra e psicologo Luigi Pellai lancia l’allarme sul rapporto tra i minori e i social network.

In Australia, è stato introdotto un divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre.

