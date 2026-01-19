A marzo le opere preliminari per la nuova stazione Venturini | Cambia il futuro della città

A marzo inizieranno i lavori preliminari per la costruzione della nuova stazione ferroviaria di Mestre. L’annuncio, condiviso dall’assessore Simone Venturini, segnala un passo importante per lo sviluppo della città e il miglioramento delle infrastrutture. Questa fase rappresenta un’opportunità significativa per il futuro di Mestre, con potenziali benefici in termini di mobilità e crescita urbana.

Si parte con le operazioni di eliminazione delle interferenze, in vista della costruzione della piastra di scavalco. Rfi: «L'iter prosegue secondo pianificazione» «A marzo scatteranno gli interventi preliminari per la nuova stazione ferroviaria di Mestre». Lo scrive sui social Simone Venturini, assessore al turismo del Comune di Venezia, parlando di una «notizia importantissima per la nostra città». È da tempo che si attendono novità sull'avvio dei lavori, che porteranno a un'infrastruttura moderna dando una significativa svolta allo scalo ferroviario di Mestre, quantomeno in termini di servizi: la stazione attuale è ormai obsoleta e ampiamente sottodimensionata rispetto al numero di utenti che la utilizzano quotidianamente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Quarto rapporto della città, Gualtieri: “Roma si connette, cambia volto e guarda al futuro”

Leggi anche: Dal centro storico all’area stazione: "Un passo verso la città del futuro"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

8 marzo, Opera Duomo Firenze lancia la serie di podcast Voci di donne - Per la Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, l'Opera di Santa Maria del Fiore lancia la nuova serie originale podcast "Voci di Donne: i monumenti del Duomo di Firenze ... lanazione.it

Codogno, da marzo alla Fondazione Opere Pie Riunite facebook