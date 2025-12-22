Liceo Giulio Cesare la preside chiarisce | valutazione del comportamento e viaggi d’istruzione dopo l’occupazione saranno decisi dagli organi collegiali nel rispetto delle norme

La dirigente del Liceo Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi, ha diffuso una circolare per precisare le modalità di valutazione del comportamento degli studenti dopo l'occupazione conclusasi il 19 dicembre scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Nuova ‘lista stupri’ nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma: annullati i viaggi d’istruzione Leggi anche: Nuova “lista stupri” al liceo Giulio Cesare di Roma dopo l’occupazione: questa volta anche due docenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roma, una seconda «lista stupri» al liceo Giulio Cesare anche con i nomi di due prof: 5 in condotta e gite annullate; Liceo Giulio Cesare, occupazione terminata. Arrivano i cinque in condotta e le gite annullate; Al liceo Giulio Cesare di Roma una nuova 'lista stupri', questa volta con 2 docenti; Dopo la “lista stupri”, occupato il liceo Giulio Cesare di Roma: la preside agli studenti, “Restituite la scuola”. Due professoresse nella nuova “lista stupri” apparsa al liceo Giulio Cesare di Roma - Dopo la “lista stupri” con i nomi di studentesse e studenti, comparsa venti giorni fa nei bagni dei ragazzi al liceo romano Giulio Cesare, nella stessa scuola appare ora una “lista stupri” con i cogno ... blitzquotidiano.it

Preside Giulio Cesare, sul 5 in condotta è tutto ancora da valutare - "Le procedure di valutazione del comportamento durante l'occupazione ed eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati nel pieno rispetto delle delibere degli organi collegiali e delle norme vi ... ansa.it

Liste stupri al liceo Giulio Cesare, gli studenti contestano la punizione della preside: «Esagerata e ingiusta, colpisce anche chi non c’entra» - Dopo l’occupazione dell’istituto romano e la scoperta di una seconda lista a contenuto sessista, la dirigente scolastica ha deciso di annullare le gite scolastiche per l’intero anno e di assegnare il ... msn.com

Liceo Giulio Cesare Roma: nuova lista stupri annulla viaggi. Il link all'articolo nel primo commento >>> - facebook.com facebook

Liste stupri al liceo Giulio Cesare, gli studenti contestano la punizione della preside: «Esagerata e ingiusta, colpisce anche chi non c’entra» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.