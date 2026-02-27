Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 27 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi o interventi sulle strade, con l’obiettivo di aiutare automobilisti e pendolari a pianificare i propri spostamenti. L’aggiornamento viene trasmesso regolarmente per mantenere gli utenti informati sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle situazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sull'autostrada A1 Firenze Roma segnaliamo evidente che provoca col in entrata al casello di Orte ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna risolto incidente avvenuto in precedenza per Mango rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina più avanti così a tratti per traffico intenso tra Lauria e abbia in carreggiata interna code tra Cassia bis Salaria e a seguire così attratti da Nomentana Roma Teramo sulla statale Pontina si sta in fila per incidente all'altezza di Spinaceto in direzione Raccordo Anulare ci....