Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19 | 10

Il traffico a Roma e nel Lazio si intensifica a causa di lavori e interventi sulla rete stradale e ferroviaria. Tra Tivoli e Castel Madama si segnalano code per lavori sulla strada verso Teramo, mentre sul Raccordo Anulare si registrano ingorghi tra Cassia bis e Salaria. La linea ferroviaria Metromare è ferma tra Porta San Paolo e Magliana fino a domani, con treni limitati tra Magliana e Colombo. La viabilità resta congestionata anche sulla via del Mare e in altre arterie principali della città. Gli automobilisti devono prepararsi a possibili ritardi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 24 Roma Teramo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria più avanti e tra Bufalotta e Casilina in esterna stessa situazione tra roma-fiumicino la via del mare a seguire continua diramazione Roma sud e più avanti tra Roma Teramo e Nomentana che spostiamo sulla Roma Fiumicino via Cristoforo Colombo & via della Magliana In quest'ultima direzione sud via Cristoforo Colombo qual è la via di Mezzocammino vieni ma Fede verso Ostia sempre verso Ostia corre sulla via del mare tra raccordo anulare Vitinia in chiusura trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a domani venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana dalle ore 11 alle ore 16:30 i treni viaggiano solo tra Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio