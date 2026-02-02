Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19 | 10

Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità. La circolazione sulla Pontina tra via dei Rutuli e via Apriliana in direzione Latina è tornata normale dopo l’incidente, mentre sulla Flaminia tra Malborghetto e Quarticciolo il traffico è scorrevole. Tuttavia, sulla Cassia Veientana ci sono ancora disagi causati da un incidente avvenuto in precedenza, proprio all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo. Tra Nomentana e Prenestina il traffico resta rallentato, mentre sulla tangenziale tra Laurentina e il raccordo

