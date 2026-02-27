Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 27 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, offrendo informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi. La redazione ha fornito un servizio di aggiornamento in tempo reale, volto a informare gli utenti sulla situazione delle strade e sui possibili rallentamenti o deviazioni.

Astral infomobilità un saluto ai beni trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna Come deve essere a casa linee Tiburtina più avanti code a tratti del traffico intenso tra la Roma Fiumicino la via del mare è seguire da Laurentina diramazione Roma Sud in carreggiata interna code tra Cassia bis Salaria e più avanti code a tratti trabu Casilina sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico a rilento della tangenziale est raccordo anulare In quest'ultima direzione nel senso opposto tra Portonaccio e la tangenziale est sulla statale Pontina si sta in fila per incidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 18:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sulla Statale Pontina... Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalla raccordo anulare... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in queste ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com #Roma #viabilità Salaria, restringimento di carreggiata altezza aeroporto dell’Urbe x.com Macerata, rivoluzione della viabilità con la chiusura di via Roma e il senso unico di contrada Valteia. Il comandante della polizia locale, Danilo Doria, rassicura: «Questa era l’unica strategia possibile» - facebook.com facebook