Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18 | 40

La viabilità a Roma si complica. Un incidente sulla Statale Pontina tra Turi e Apriliana rallenta il traffico in direzione Latina. Sul Raccordo Anulare, si formano code tra Flaminia e Salaria, mentre tra Nomentana e Prenestina ci sono rallentamenti. Anche tra Roma Fiumicino e Aurelia il traffico è intenso, con file tra Fiumicino Ostiense e sulla Laurentina. La situazione peggiora anche sulla Roma Teramo, con code all’uscita Togliatti, e sulla Salaria, dove si registrano rallentamenti dallo svincolo

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sulla Statale Pontina è la causa delle code tra Turi e la via apriliana direzione Latina la situazione del traffico sul Raccordo Anulare si rallenta interna tra Flaminia Salaria poi code tra Nomentana e Prenestina e rallentamenti tra Roma Fiumicino e Aurelia in esterna file tra Roma Fiumicino Ostiense traffico rallentato dalla Laurentina alla diramazione Roma sud e dalla Prenestina alla Tiburtina ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo codino uscita Togliatti raccordo anulare andiamo sulla Salaria traffico rallentato dallo svincolo di Settebagni a fronte di papà verso Mentana sulla Flaminia coda per un incidente tra Malborghetto e Quarticciolo nei due sensi di marcia altro incidente sulla Cassia Veientana causa coda all'altezza di via della Giustiniana direzione raccordo anulare pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

