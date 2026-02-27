Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 27 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni del traffico, eventuali chiusure o deviazioni in corso, e le informazioni più recenti sulla situazione stradale. La redazione di Astral Infomobilità continua a monitorare e aggiornare le condizioni del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalla raccordo anulare in carreggiata esterna cosa tratti tra Appia Casilina e poi tra Prenestina e Nomentana situazione analoga in interna con code tra Casilina e a Pietra Pontina in via del mare sul tratto Urbano della A24 Ci sono code tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est verso quest'ultima nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Acilia in via di Malafede sulla via del mare code tra Acilia e Casal Bernocchi tutto in direzione della raccordo anulare più a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

