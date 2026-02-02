Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09 | 40

La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina. Diversi tratti sono in tilt a causa di incidenti e veicoli in panne. Sul raccordo anulare, tra Flaminia e Roma Nord, c’è traffico intenso. Anche tra Roma Sud e Tiburtina, in direzione est, si registrano code notevoli. La situazione peggiora sulla Roma-Fiumicino, dove un incidente rallenta il traffico, e sulla Pontina, con code tra Tor de’ Cenci e Castel Romano, sempre per veicoli in panne. La circolazione si fa pesante anche in altri punti di

Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione Diaz al infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura su raccordo anulare auto in coda in carreggiata interna tra servizio Flaminia e poi proseguendo tra la diramazione Roma nord della Roma Teramo pensione Senna alla Roma Fiumicino il Pontina È tra la diramazione Roma sud e Tiburtina il tratto Urbano della A24 cose 3 raccordo anulare via di Cervara in direzione tangenziale est a causa di un incidente sulla roma-fiumicino cosa tratta il raccordo anulare via del Cappellaccio in direzione Roma stavolta per traffico rimanendo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina code la stessa Castel Romano In entrambe le direzioni a caso di un veicolo in panne sempre sulla Pontina cose tra Tor de' Cenci è raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo in entrata verso Roma cose sulla mia famiglia 3 raccordo anulare Vedo due in quest'ultima direzione da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40 Approfondimenti su Roma viabilità Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:10 Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40 La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma viabilità Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare auto in coda in ... romadailynews.it La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it Modifiche alla viabilità sulla Diramazione Roma Sud per interventi di manutenzione stradale: chiusura temporanea di un casello - facebook.com facebook #Roma #viabilità Passeggiata di Ripetta, sabato potature x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.