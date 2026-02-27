Ecco la tua introduzione: Alle prime luci del mattino, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio si presenta con alcune criticità, mentre le autorità monitorano attentamente le condizioni delle strade. Le rilevazioni di questa mattina evidenziano diverse variazioni nel traffico, che potrebbero influire sugli spostamenti dei pendolari. La situazione viene costantemente aggiornata per garantire informazioni tempestive ai cittadini.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio molto trafficata tratto Urbano della A24 roma-teramo incolonnamenti tra Tor Cervara è il video per la tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino si sta in coda tra l'ANSA del Tevere in via del Cappellaccio verso l'Eur e ci sposiamo sul Raccordo Anulare dove in carreggiata esterna Ci sono code a tratti tra Appia Casilina e poi tra Roma Fiumicino e Pontina situazione analoga interna tra bufalo Tiburtina e più avanti code tra Casilina e h nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo traffico rallentato.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 08:40

