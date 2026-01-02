Questa mattina, sulla rete viaria del Lazio, la circolazione risulta scorrevole. A Roma, sono in vigore divieti notturni sulla Tangenziale Est per contenere l'inquinamento acustico. È inoltre attiva la nuova rete di trasporto pubblico regionale, con servizi integrati nelle zone Valle del Sacco e Valle dell’Aniene. Per aggiornamenti su itinerari e orari, consultate il sito di Astral o scaricate l’app dedicata.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole sulla rete viaria regionale in queste prime ore di venerdì 2 gennaio le altre notizie a Roma nell'ambito dei provvedimenti volti al contenimento dell'inquinamento acustico sulla tangenziale est rinnovare il consueto divieto di transito in orario notturno della sopraelevata tra Largo Passamonti viale Castrense in entrambi i sensi di marcia incluse le rampe di accesso da via Prenestina e nel tratto della circonvallazione San Pietro a il Ponte delle Valli e via Nomentana sempre nelle due direzioni il divieto è attivo ogni notte sia feriale sia festiva dalle 23 alle 6 voltiamo pagina c'è una novità nella trasporto pubblico locale udr Lazio la nuova rete del trasporto pubblico regionale una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene idee delle linee sono consultabili sul sito di Aster dedicato all'unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità e tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 08:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 08:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 08:40

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità Di nuovo buon anno e per trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Concerto di fine anno al Circo Massimo, il piano mobilità romamobilita.it/primo-piano/co… x.com