Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08 | 40

La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti. Sul Raccordo Anulare, traffico intenso tra Flaminia e Roma Nord, con rallentamenti tra Casilina e Ardeatina. Anche sulla A24, tra Tiburtina e raccordo, ci sono lunghe file a causa di un incidente. La Pontina, invece, registra rallentamenti tra Borgo Piave e Castel di Leva, perché alcuni veicoli sono in panne. In direzione di Roma, code anche a Cerveteri per lavori in corso. La situazione resta caotica nel quadrante sud della capitale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare auto in coda in carreggiata interna tra servizio Flaminia e poi proseguendo tra la diramazione Roma nord della Roma Teramo e tra Casilina Ardeatina mentre l'esterna cose tra la Roma Fiumicino il Pontina è tardi tiene Tiburtina è tratto Urbano della A24 cose tra il raccordo via di Tor Cervara in direzione tangenziale est a causa di un incidente code per incidente anche sulla via Pontina all'altezza a Borgo Piave in direzione di Roma rimanendo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina quelle anche altezza Castel entrambe le direzioni a causa di un veicolo in panne ci spostiamo sulla Roma Tarquinia code per lavori ad altezza Cerveteri in direzione di Roma da dare anche linea sono i funghi dita tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

