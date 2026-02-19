Roma | viabilita’ ripristinata dopo incidente mortale sul Grande raccordo anulare
Roma: la viabilità sul Grande Raccordo Anulare torna normale dopo l’incidente mortale causato da un tamponamento tra due veicoli. La collisione, avvenuta al chilometro 58,900, ha provocato la morte di una persona e ha bloccato il traffico per diverse ore. I soccorritori sono intervenuti sul posto in fretta, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’automobilista coinvolto. La strada è stata aperta di nuovo al traffico questa mattina, grazie alla rimozione dei mezzi incidentati.
E’ stata ripristinata la viabilità sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dopo l’incidente mortale che si è verificato all’altezza del chilometro 58,900. Questo sinistro, che ha coinvolto un veicolo e una moto, ha portato al decesso di una persona. La notizia è stata comunicata da Anas tramite un’apposita nota. Dettagli sull’incidente mortale. Il tragico evento ha suscitato grande preoccupazione tra gli automobilisti e i pendolari che quotidianamente utilizzano il Grande Raccordo Anulare. La situazione è stata gestita dalle autorità competenti, che hanno lavorato rapidamente per garantire la sicurezza stradale e ripristinare la normale viabilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Roma, incidente sul Grande raccordo anulare: una vittima e traffico paralizzatoUn incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato una vittima e blocco totale del traffico questa mattina.
Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tiltUn grave incidente sul raccordo anulare di Roma ha causato la morte di un motociclista.
25.10.2025 ROMA: INCIDENTE MORTALE, IPOTESI GARA TRA AUTO
Argomenti discussi: Viabilità, al via i lavori di ripristino della frana sulla SP 33a Empolitana 1; Crollo del ponte della Vecchia Aurelia, ancora ritardi e cancellazioni per i treni della Roma Civitavecchia; Roma – Camion si ribalta sul raccordo dopo incidente, complanare chiusa al traffico; Incidente A1 adesso: 7 km di coda a Firenze verso Roma.
Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona OstienseIn un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, un conducente di scooter è morto investito da un'auto dopo essere caduto sull'asfalto. virgilio.it
Roma – Camion si ribalta sul raccordo dopo incidente, complanare chiusa al trafficoDue camion si sono scontrati nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dell'uscita per Via Salaria ROMA - Traffico rallentato nel primo pomeriggio di oggi, luned ... etrurianews.it
Roma Mobilità. . Tg Mobilità ore 18 #tgm #viabilita #retetpl #cantieri #eventi facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica, nell’ambito dei festeggiamenti del Capodanno cinese, all’Esquilino si terrà una manifestazione con corteo. Partenza e arrivo saranno su piazza Vittorio. x.com