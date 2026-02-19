Roma | viabilita’ ripristinata dopo incidente mortale sul Grande raccordo anulare

Roma: la viabilità sul Grande Raccordo Anulare torna normale dopo l’incidente mortale causato da un tamponamento tra due veicoli. La collisione, avvenuta al chilometro 58,900, ha provocato la morte di una persona e ha bloccato il traffico per diverse ore. I soccorritori sono intervenuti sul posto in fretta, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’automobilista coinvolto. La strada è stata aperta di nuovo al traffico questa mattina, grazie alla rimozione dei mezzi incidentati.

E’ stata ripristinata la viabilità sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dopo l’incidente mortale che si è verificato all’altezza del chilometro 58,900. Questo sinistro, che ha coinvolto un veicolo e una moto, ha portato al decesso di una persona. La notizia è stata comunicata da Anas tramite un’apposita nota. Dettagli sull’incidente mortale. Il tragico evento ha suscitato grande preoccupazione tra gli automobilisti e i pendolari che quotidianamente utilizzano il Grande Raccordo Anulare. La situazione è stata gestita dalle autorità competenti, che hanno lavorato rapidamente per garantire la sicurezza stradale e ripristinare la normale viabilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

