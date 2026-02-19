Roma incidente sul Grande raccordo anulare | una vittima e traffico paralizzato

Un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato una vittima e blocco totale del traffico questa mattina. La collisione, avvenuta tra due veicoli, ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La strada è rimasta chiusa sulla corsia di emergenza, creando lunghe code e rallentamenti in tutta la zona. Numerosi automobilisti sono rimasti incolonnati per diverse ore, mentre i soccorsi lavorano per chiarire le dinamiche dell’incidente. La circolazione resta molto critica nel tratto interessato.

Incidente mortale questa mattina sul Grande raccordo anulare di Roma. Una persona è deceduta in uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto al km 58,900. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i tecnici dell'Anas e le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code nel tratto interessato, dovute principalmente al transito consentito solo sulla corsia di emergenza.