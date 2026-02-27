Via Cavour violenza e lanci di transenne contro l' ingresso dello Zaya club | cinque denunce

A via Cavour, cinque persone sono state denunciate dopo aver provocato disordini davanti allo Zaya club. I protagonisti dell’episodio cercavano di entrare senza pagare, causando una rissa e lanciando transenne, tubi di ferro e altri oggetti contro l’ingresso della discoteca. La scena si è svolta in pieno centro e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 25 e i 26 anni, dovrà rispondere del reato di danneggiamenti in concorso per quanto accaduto al discopub l'8 febbraio scorso Volevano entrare senza pagare e, dopo aver creato un po’ di caos davanti a una discoteca del centro, avrebbero iniziato a lanciare contro l’ingresso oggetti come transenne, tubi di ferro e altro ancora. La polizia ha denunciato cinque ragazzi di età compresa tra i 25 e i 26 anni per i danni registrati allo Zaya club di via Cavour lo scorso 8 febbraio. Le indagini sono state condotte dagli investigatori del commissariato Centro già all’indomani dei fatti. A chiamare il... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

