Caos fuori l'Ariston durante la prima serata di Sanremo | attivisti saltano le transenne e invadono l'ingresso

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno scavalcato le transenne davanti all’Ariston, causando scompiglio durante la prima serata di Sanremo. La loro protesta contro gli sponsor del festival si è svolta con l’uso di striscioni e bandiere, attirando l’attenzione dei presenti. Un grande assembramento si è formato mentre tentavano di bloccare l’ingresso, creando confusione tra il pubblico e gli organizzatori. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante la prima serata di Sanremo ieri sera, gli attivisti di Extinction Rebellion hanno saltato le transenne per invadere l'esterno dell'Ariston e protestare con diversi striscioni contro gli sponsor del Festival. Fermati e trasportati via in pochi minuti dalla sicurezza.