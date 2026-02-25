Caos fuori l'Ariston durante la prima serata di Sanremo | attivisti saltano le transenne e invadono l'ingresso

Da fanpage.it 25 feb 2026

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno scavalcato le transenne davanti all’Ariston, causando scompiglio durante la prima serata di Sanremo. La loro protesta contro gli sponsor del festival si è svolta con l’uso di striscioni e bandiere, attirando l’attenzione dei presenti. Un grande assembramento si è formato mentre tentavano di bloccare l’ingresso, creando confusione tra il pubblico e gli organizzatori. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante la prima serata di Sanremo ieri sera, gli attivisti di Extinction Rebellion hanno saltato le transenne per invadere l'esterno dell'Ariston e protestare con diversi striscioni contro gli sponsor del Festival. Fermati e trasportati via in pochi minuti dalla sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

