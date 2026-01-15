La Serie A chiede soldi a chi usa il pezzotto | Abbiamo inviato duemila lettere Chi le riceverà
La Serie A ha annunciato di aver inviato circa duemila lettere a utenti individuati dalla Guardia di finanza per aver utilizzato il cosiddetto
La Serie A attraverso il suo amministratore delegato De Siervo annuncia l'invio di duemila lettere ad utenti pizzicati dalla Guardia di finanza a sfruttare la pirateria per vedere le partite di calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Superbonus, arrivano nuove lettere dal Fisco: chi le riceverà e cosa fare per mettersi in regola
Leggi anche: Da gennaio 2026 arrivano migliaia di lettere del Fisco su Pos, registratori e scontrini: chi le riceverà
Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Diddy Combs chiede la grazia a Trump, ma il presidente Usa dice no; un gioco di specchi in cui nessuno esce pulito - La sua verità (2026); L'operazione USA in Venezuela apre dubbi sui Mondiali 2026: La FIFA dovrebbe intervenire come fatto con la Russia.
La Serie A chiede soldi a chi usa il pezzotto: “Abbiamo inviato duemila lettere”. Chi le riceverà - La Serie A attraverso il suo amministratore delegato De Siervo annuncia l'invio di duemila lettere ad utenti pizzicati dalla Guardia di finanza a sfruttare ... fanpage.it
La Serie A chiede 1000 euro agli utenti pirata, De Siervo torna alla carica È questo il problema più grande del calcio italiano ad oggi #seriea #calcio #pezzotto #noallapirateria #football facebook
La Serie A chiede 1.000 euro agli utenti pirata, De Siervo: "Stiamo inviando 2.000 lettere" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.