Il Vallese promette i soldi ma i risarcimenti non arrivano | Mandano le bollette delle spese mediche

Un mese dopo l’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, i giovani coinvolti ancora aspettano i risarcimenti promessi dal Vallese. Invece di ricevere i soldi, molti si trovano a dover affrontare bollette salate per le spese mediche. La tragedia ha portato via 41 vite, tra cui quella di un 18enne, e ha lasciato ferite profonde tra i sopravvissuti. Ora la preoccupazione cresce: le promesse non si trasformano in aiuto concreto.

È passato un mese da quando l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana si è portato via la vita di 40 giovani, saliti a 41 per la morte di un 18enne nella giornata di ieri, lasciando segni indelebili sul corpo di altri 115 ragazzi. Tantissimi dei feriti sono ancora ricoverati tra la Svizzera, l'Italia, la Francia e gli altri Paesi di provenienza ma ora una delle famiglie coinvolte nella strage, forse tra le più colpite a fronte di due figlie che si trovavano entrambe nel locale e che ancora sono ricoverate, ha voluto alzare la voce per rendere noto un elemento finora rimasto sconosciuto.

